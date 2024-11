Pastor Silas Malafaia sofre tentativa de assalto no RJ

O líder das igrejas Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia, sofreu uma tentativa de assalto, em Olaria, na Zona Norte do Rio, no início da noite, da última terça-feira. Houve confronto entre os seguranças do pastor e os criminosos.

Silas estava em uma BMW quando foi interceptado pelos criminosos que exigiam que ele abaixasse o vidro. Como o carro é blindado, o pastor não obedeceu a ordem e seguiu, pela Rua Professor Plínio Bastos.

Os seguranças do pastor vinham logo atrás e perceberam a abordagem. Houve intenso confronto. Silas que estava a caminho de sua igreja, na Penha, não se feriu. Assim como não houve registro de nenhum integrante de sua escolta baleado.

Leia também:

'Operação Torniquete': Polícia Civil prende dois por receptação e adulteração de veículos no Fonseca

Cearense de 112 anos lidera o ranking de homem mais velho do mundo depois da morte de britânico

Durante a noite, um homem ferido foi preso em um hospital particular. Ele é apontado como um dos criminosos envolvido na ação.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para o crime e que as vítimas da tentativa de assalto eram 3 PMs de folga.