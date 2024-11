Cearense de 112 anos lidera o ranking de homem mais velho do mundo depois da morte de britânico

Com a morte de John Tinniswood, famoso por ser o homem mais velho do mundo, quem assume o título é um cearense de 112 anos, João Marinho Neto. O fazendeiro já era conhecido por ser o homem mais velho do Brasil e da América Latina, mas agora passa a ser do mundo.

João, nasceu em 5 de outubro de 1912, em Maranguape, no Ceará. Ele foi criado trabalhando na lavoura, cuidando do gado e colhendo frutas.

Em uma entrevista concedida ao Diário do Nordeste, Marcos Vinícius, de 40 anos, filho de João, disse que o fazendeiro está residindo em um lar de idosos localizado em Apuiarés. Marcos tem o hábito de visitar o pai, cerca de duas a três vezes por semana.

“É uma satisfação imensa ter ele com essa idade. Entende tudo. Quando eu chego lá, eu falo com ele. Como ele não enxerga , ele me reconhece pela voz, é a alegria dele. Ele dá aquela risada e diz: ‘meu filho chegou’ e dá uma risada”, conta o filho.

Em relação à saúde, o filho afirma que João não faz uso de nenhum remédio e que permanece saudável, sem alteração no colesterol, sem pressão alta ou diabetes. Entretanto, recentemente, o homem mais velho do mundo precisou tomar um suplemento de ferro, pois no último exame realizado, apresentou início de anemia.

Marcos Vinícius acredita que a longevidade do fazendeiro, se dá pelo consumo de alimentos naturais e sem agrotóxicos. “Ele come muita coisa pura, frutas sem veneno, e também rapadura com queijo, ovo com farinha, feijão com cuscuz. Essas comidas sem usar nenhum tipo de veneno, comida feita naturalmente na roça. Acho que por isso que ele tem essa saúde que tem”, relata Marcos em entrevista.

João foi casado duas vezes, a primeira vez com Josefa Albano dos Santos (1920-1994), com quem teve quatro filhos, Antônio, José, Fátima e Vanda, essa última já falecida. O segundo casamento, com Antonia Rodrigues Moura, resultou em três filhos: Vinícius, Jarbas e Conceição.

Ao todo, o cearense tem uma família bem grande, que conta com 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos.

Veja o ranking de longevidade pelo mundo

A lista, organizada pelo Portal LongeviQuest, reúne o nome das pessoas mais velhas do mundo. No ranking estão os nomes dos 5 homens que fazem parte desse grupo, sendo que três deles são brasileiros.

1º Lugar: João Marinho Neto - 112 anos (Brasil)

2º Lugar: Josino Levino Ferreira - 111 anos (Brasil)

3º Lugar: Ken Weeks - 111 anos (Austrália)

4º Lugar: Hilario Orozco Lemus - 111 anos (México)

5º Lugar: Primo Olivieri - 110 anos (Brasil)

No ranking que inclui as mulheres, o cearense cai para a sexta posição. Confira o nome das mulheres mais longevas do mundo.

1º Lugar: Tomiko Itooka - 116 anos (Japão)

2º Lugar: Inah Canabarro Lucas - 116 anos (Brasil)

3º Lugar: Elizabeth Francis - 115 anos (EUA)

4º Lugar: Ethel Caterham - 115 (Inglaterra)

5º Lugar: Okagi Hayashi - 115 anos (Japão)