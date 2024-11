'Operação Torniquete': Polícia Civil prende dois por receptação e adulteração de veículos no Fonseca

Em uma ação no escopo da Operação Torniquete, policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam dois homens envolvidos na movimentação de motores de veículos com numeração de chassi raspado, nesta terça-feira (26). A ação ocorreu com base em investigação e informações de inteligência, com objetivo de reprimir roubos de veículos e a recepção de peças oriundas de crimes.

Os agentes realizaram diligências que culminaram na interceptação de um veículo Fiat Strada, conduzido pelo nacional Renato Pereira Ferreira Junior. Durante a abordagem, foram encontrados dois motores com numeração de chassi raspados no compartimento de carga do veículo.

Dando continuidade à ação, os policiais se deslocaram até uma oficina mecânica onde, em segundo lugar, os motores foram comercializados. O proprietário do estabelecimento, foi preso no local, tendo confessado o crime.

Ambos os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A Operação Torniquete tem como objetivo de reprimir roubos, furtos e receptação de veículos e de cargas, bem como desarticular quadrilhas especializadas.

Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e ficarão à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na rede criminosa.