Integrantes de quadrilha são presos por fraudes bancárias usando dados de pessoas em situação de rua

A quadrilha atuava no Centro do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Policiais civis prenderam em flagrante, nesta terça-feira (26), cinco pessoas suspeitas de envolvimento em fraudes bancárias, que utilizavam dados de pessoas em situação de rua. Os integrantes da quadrilha atuavam em um box do Mercado Popular da Uruguaiana, situado no Centro do Rio de Janeiro, local onde aliciam as pessoas.

Segundo informações levantadas durante as investigações, a quadrilha oferecia o valor de R$50 para que as vítimas passassem documentos pessoais, além de fornecer suas biometrias. Os dados coletados de forma criminosa, eram utilizados para abrir contas bancárias e fazer transações fraudulentas. Também foram encontrados com os suspeitos, celulares roubados, que serviam para acessar as contas das vítimas e realizar transferências por PIX, e ainda saques indevidos.

Além disso também foram encontrados comprovantes de transações financeiras, materiais falsificados e ao todo 23 celulares, sendo que dois roubados foram entregues aos donos.

A ação policial descobriu a exploração de pessoas em situação de vulnerabilidade como uma etapa do esquema criminoso. Até o momento, o caso continua em investigação para identificar outras possíveis vítimas e envolvidos.