Homem é preso por abusar sexualmente da sobrinha neta em Niterói

Policiais civis prenderam, ontem (25), um homem acusado de abusar sexualmente da sobrinha-neta desde os 12 anos da menina. A prisão ocorreu no Fonseca, localizado na Zona Norte de Niterói.

De acordo com as informações levantadas pelas investigações, o crime acontecia em momentos em que o homem ficava sozinho com a vítima. Além disso, os policiais descobriram que, em 2023, o homem ofereceu o valor de R$ 50 para que a criança praticasse sexo com ele.

Leia também:

Fã presenteia Ludmilla com fralda de bebê durante show: “Baby Brumilla”

Prêmio Ecos da Literatura apresenta 6ª Edição; veja como participar

Após a denúncia da sobrinha, outras adolescentes foram encorajadas a registrar as tentativas de abusos que sofreram do homem. Entretanto, até o momento não foi informada a quantidade exata de vítimas.

O homem foi preso depois de ter sido decretada a prisão preventiva por estupro de vulnerável. O caso foi realizado pelos agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), de Niterói, que o encaminharam à DP, onde ele espera a audiência de custódia.