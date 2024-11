Fã presenteia Ludmilla com fralda de bebê durante show: “Baby Brumilla”

À espera do seu primeiro filho, a cantora Ludmilla, 29 anos, ganhou, durante o show realizado na noite do sábado (23), em Recife, um presente que remete à nova fase da sua vida: uma fralda de bebê. O momento, que foi registrado pelo próprio fã e repostado por Ludmilla nos stories de seu perfil do Instagram, "viralizou" nas redes sociais. “Pov: você trouxe uma fralda para o baby Brumilla”, escreveu o fã no vídeo.

Durante o show, Ludmilla ainda levou Brunna Gonçalves ao palco para o tradicional momento da música “Maldivas”.

A artista anunciou a gravidez da esposa, a bailarina Brunna Gonçalves, 32 anos, em novembro.

Leia também:

Eliezer revelou ter passado por cirurgia cardíaca de emergência dias antes do filho nascer

Rafa Kalimann apaga fotos com namorado e gera rumores de término