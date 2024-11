Prêmio Ecos da Literatura apresenta 6ª Edição; veja como participar

Se consolidando no meio literário, o Prêmio Ecos da Literatura chega a sua 6ª edição. As inscrições acontecem até o dia 30 de dezembro de 2024. Poderão participar autores genuinamente brasileiros, profissionais do livro (capista, diagramador, revisor, ilustrador e digitais influencers), com idade superior a 16 anos e que tenham publicado ou atuado em obras literárias no ano de 2024. Cada participante poderá inscrever quantas obras desejar, desde que sejam de sua autoria, publicadas em formato físico ou digital.

Para se inscrever basta clicar no link: https://premioecosliteratura.wixsite.com/premioecosliteratura

A votação acontecerá no mês de fevereiro de 2025 e a premiação em maio de 2025, em São Paulo.

A premiação abrange 24 categorias, entre físico e digital, sendo 21 elegíveis por voto popular e 3 por uma comissão julgadora. Cada inscrição poderá concorrer em três categorias, tais como “Melhor Livro Nacional”, “Autor Revelação”, Melhor profissional da Área”, entre outros.

Idealizado pelo autor e pesquisador Wellington Budim, em 2018, com o intuito de valorizar e estimular a literatura nacional. O prêmio conta com o apoio da curadoria de leitoras e blogueiras como: Patrícia D'Oliveira, Beatriz Santos e Rosely Budim.

Ao longo desses seis anos, o prêmio atingiu autores de todo o Brasil, chegando à 24 Estados mais o Distrito Federal com um total de 118 autores premiados, 965 obras inscritas e divulgadas e mais de 100 mil votos.

O prêmio se mantém apenas com a arrecadação das inscrições, paga pelos autores concorrentes. Desse valor arrecadado a comissão compra os troféus, em seu diferencial para o 1º, 2º e 3º lugar, loca o espaço para o evento e aluga som, telão e projeção.

Nesta sexta edição, o Prêmio Ecos da Literatura tem o patrocínio de The Four Editora, Roendo Páginas, Patty Derivados da História, Grupo Gaia, Associação Nacional de Escritores e Editoras (ANEE), Word Designer, Grupo Editorial Hope e Casa Brasileira de Livros.