Operação 'Dama de Ouros' busca prender ex-motorista da socialite Regina Lemos

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) realizam a "Operação Dama de Ouros", nesta terça-feira (26). A ação tem como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de tentativa de feminicídio, cárcere privado, violência psicológica e furto contra uma mulher, de 88 anos.

A vítima é viúva e herdeira de um empresário fabricante de cartas de baralho. Parentes acusam o autor, ex-motorista da família, de ter mantido a mulher isolada em casa, durante dez anos, sem contato com amigos e outras pessoas.

A investigação começou em novembro de 2023. Os agentes coletaram depoimentos e informações, analisaram laudos e boletins de atendimento médico do período em que o ex-motorista viveu com a vítima em um apartamento, em Copacabana, Zona Sul do Rio, e a manteve em cárcere privado.

Segundo a 12ª DP, o homem também é investigado por tentativa de feminicídio contra a mulher. Em dezembro de 2021, ela foi encaminhada a um hospital com uma lesão na cabeça, foi operada e só teve alta em janeiro de 2022. No entanto, a família dela não foi comunicada do fato.

A Justiça também determinou que a mansão da vítima, que estaria sendo administrada pelo autor, fosse desocupada. Os agentes também realizam buscas neste imóvel e em apartamentos da mulher.

Ainda de acordo com a 12ª DP, o ex-motorista e outros investigados estão proibidos de se aproximar da mulher e ter contato por qualquer meio.