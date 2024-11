Curiosidades gonçalenses: Você sabia que SG possui o único relógio de sol vertical com duas faces do mundo?

Único relógio de sol vertical com duas faces do mundo - Foto: Layla Mussi

Único relógio de sol vertical com duas faces do mundo - Foto: Layla Mussi

Você sabia que São Gonçalo possui o único relógio de sol vertical com duas faces do mundo?

Assim como muitas curiosidades gonçalenses, esta não poderia passar em branco, dada a importância histórico-cultural deste monumento para a promoção de uma identidade cultural e valorização do município.

No mundo, existem vários tipos de relógios de sol. Os tipos mais comuns são os de jardim, formados por uma superfície plana que serve como mostrador, onde estão marcadas linhas que indicam as horas, e por um pino ou placa, cuja sombra projetada sobre o mostrador funciona como um ponteiro de horas em um relógio comum. Porém, relógio de sol vertical, com duas faces, no planeta, só existe um: o da Parada 40, em São Gonçalo.

O relógio de sol foi uma das primeiras descobertas humanas, datando de 5.000 anos a.C pelos chineses. O relógio goncalense, com as suas duas faces, representa, em uma delas, a cultura chinesa e Grécia antiga, e na outra, a cultura Egípcia. O monumento indica as horas conforme a projeção da luz solar.

Relógio de sol gonçalense

Inaugurado em 30 de setembro de 1990, o monumento, que fica localizado na Praça Ayrton Senna - Rua Dr. Francisco Portela, no bairro Parada 40 - em São Gonçalo, foi construído pelo escritor, historiador e artista plástico Décio Machado, com seus próprios recursos, em homenagem ao centenário da emancipação política e administrativa do município, em 22 de setembro de 1890. Este é o único relógio de sol vertical com duas faces do mundo.

Privilégio gonçalense, o monumento é desconhecido pela grande maioria da população. Por conta do corre-corre diário, muitas vezes não há tempo para apreciar elementos que, como este, remetem a história da cidade e valorizam a cultura local.

Revitalizações

Por conta de depredação de uma minoria que não valoriza o patrimônio do município, foi preciso realizar a restauração do monumento em dezembro de 2010, quando houve a reinauguração do relógio de sol.

Revitalização do Relógio de sol em 2010 | Foto: Divulgação

Passados treze anos desde a primeira revitalização, o monumento passou por uma nova restauração em 2023, com o intuito, segundo a Secretaria de Conservação e de Comunicação Social da Prefeitura de São Gonçalo, de resgatar os pontos turísticos e históricos da cidade.

Com a restauração, o relógio de sol ganhou um novo totem feito de metal e ACM (Aluminium Composite Material) e uma placa com um breve resumo da história do monumento.