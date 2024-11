Idoso morre atropelado pelo próprio carro em Barra Mansa

Um idoso, de 72 anos, morreu atropelado pelo próprio carro em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda feira (25). O acidente aconteceu no bairro Santa Rita.

Segundo a Polícia Militar, as informações preliminares apontam que ele desembarcou do veículo para fechar o portão da residência e o automóvel estava sem o freio de mão acionado. O motorista tentou embarcar novamente no veículo, mas não conseguiu e acabou sendo atropelado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi ao local, mas a vítima, de 72 anos, já estava sem vida.

A perícia foi acionada para levantar informações que possam ajudar a Polícia Civil a entender as circunstâncias do ocorrido. Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O acidente foi registrado na delegacia de Barra Mansa.