Morre artista baleado em ataque a tiros em bar de Rio Bonito

Morreu na manhã desta segunda-feira (25), aos 73 anos, o artista plástico Aliomar Guimarães, o “Baianinho”, que estava internado desde o final de outubro após ser baleado em um ataque a tiros em um bar no Centro de Rio Bonito. Atingido na barriga, o idoso estava internado no Hospital Regional Darcy Varga, mas não resistiu aos ferimentos.

O tiroteio aconteceu no dia 25 de outubro e terminou com a morte de Jonathan Silva Cardoso, o “Joaninha”, que era investigado por envolvimento com uma milícia que atua em Itaboraí. O episódio havia deixado cinco feridos; quatro deles foram liberados após receberem atendimento na semana do crime. Apenas Baianinho permaneceu internado.

O artista plástico deixa um casal de filhos; um deles é o vereador Aliomar Guimarães (PL), recém eleito. Ainda não há informações a respeito do sepultamento de Baianinho.

O crime aconteceu na calçada do bar Mit Mit. Um grupo de criminosos passou em frente ao estabelecimento em dois carros e uma moto e dispararam na direção dos clientes. As investigações apontam que Joaninha era o alvo dos disparos. O suspeito, que morreu no local, tinha sido preso em 2019 e tinha deixado Itaboraí para viver em Rio Bonito há três meses, segundo as investigações.

A autoria dos disparos segue sendo investigada. A suspeita é de que conflitos envolvendo a milícia em Itaboraí tenham motivado o crime. A 119ª DP (Rio Bonito) investiga o crime.