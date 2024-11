Adolescentes são apreendidos suspeitos de matar motorista de aplicativo

Dois adolescentes, um de 16 e o outro 17 anos, foram apreendidos pelos policiais da Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF), suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo, Hélio da Silva, de 68 anos. O homem foi encontrado morto em Itaguaí, depois de aceitar uma corrida por aplicativo em outubro deste ano. De acordo com a polícia, os adolescentes mataram o motorista para roubar o carro.

O motorista de aplicativo desapareceu no dia 23 de outubro depois de aceitar uma corrida que iria sair do bairro de Teixeiras para Vila Ibirapitanga, localizada no município de Itaguaí. Depois de algumas ações de buscas, o corpo do homem foi encontrado na Estrada das Palmeiras, com sinais de violência.

Ao longo das investigações, os agentes de segurança descobriram que os adolescentes solicitaram a corrida com o objetivo de roubar o carro de Hélio. Em depoimento na delegacia, os menores acusaram um ao outro de planejar o crime e alegaram que a intenção era usar o carro para “dar um rolé”. Porém, a vítima reagiu a ação, e os adolescentes o mataram.

Com a intenção de se desfazerem dos vestígios do crime, os adolescentes atearam fogo no veículo roubado, que mais tarde foi encontrado, no bairro Vila Ibirapitanga.

O Juizado da Infância e Juventude de Itaguaí permitiu uma busca e apreensão dos adolescentes para a internação, após o resultado do inquérito policial. De acordo com com a polícia, a dupla cometeu uma ato infracional análogo ao crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Ambos foram conduzidos ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), onde ficarão à disposição da Justiça.