Mulher é baleada após perseguição policial no Boa Vista, SG

Uma mulher foi baleada depois de uma perseguição policial, nesse domingo (24), no bairro da Boa Vista, em São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo), avistaram um veículo suspeito enquanto realizava um patrulhamento no bairro Boa Vista. Com isso, os policiais organizaram um cerco tático, mas houve uma perseguição que resultou na captura do carro.

Uma mulher foi encontrada ferida dentro do veículo, além dela, um homem também estava baleado, na perna. Os dois foram levados ao pronto socorro da região.

O veículo usado na ação foi recuperado, junto com a apreensão de dois simulacros de pistola, um celular e dois cartões bancários. O caso foi encaminhado à 73ª DP (Neves).