Bandidos furtam mais de 1km de cabos em linha de trem no Rio

Um furto de cabos das linhas ferroviárias da SuperVia, no Rio de Janeiro, causo transtorno para passageiros que fizeram uso do transporte nesta segunda-feira (25). Ao todo, criminosos levaram cerca de 1,2 km de cabos da rede aérea da via. O furto aconteceu próximo à estação Barros Filho, na Zona Norte da capital, na madrugada deste domingo (24).

Segundo a concessionária responsável pelos trens no município, o furto deixou um prejuízo estimado em 300 mil reais e provocou mudanças na operação do serviço para passageiros do ramal Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O tempo de chegada dos trens na estação atrasou e os passageiros precisaram trocar de composição em Madureira para chegar ao Centro do Rio.

Nas redes, a concessionária lamentou o ocorrido. "A medida é necessária para que a equipe técnica da concessionária tente realizar os reparos necessários com o objetivo de restabelecer plenamente a operação. Ainda não há previsão para normalização do serviço por causa da falta de segurança na região da ocorrência. A empresa reforça que a segurança é um valor inegociável e adota todas as medidas possíveis para garantir a integridade de seus clientes e colaboradores”, informou a empresa.

A autoria do furto não foi confirmada. A concessionária não informou se o crime foi registrado na Polícia Civil.