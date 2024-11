Para todos os gostos: Réveillon no Rio terá palco de música gospel, Ivete, Anitta, Caetano e Bethânia

No ponto mais tradicional da festa do Rio, a praia de Copacabana, três palcos serão montados - Foto: Divulgação/Nielmar de Oliveira/Agência Brasil

O planejamento para o réveillon 2025 no Rio já está a todo vapor. Nesta sexta-feira (22), a Prefeitura do Rio apresentou algumas novidades para as festas de fim de ano. A Praia de Copacabana vai ganhar uma terceira estrutura, dedicada à música gospel.

No ponto mais tradicional da festa do Rio: praia de Copacabana, três palcos estarão nos seguintes pontos:

- No Palco Rio, em frente ao Copacabana Palace, as atrações confirmadas são Caetano e Bethania, Ivete Sangalo, Anitta e Xand Avião.

- No Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, se apresentam Pretinho da Serrinha, Marcelo D2 e Imperatriz Leopoldinense.

- No Palco Leme, na divisa do bairro vizinho, os shows são de Thales Roberto e Midian Lima.

"Sabemos que temos um público muito evangélico na cidade. Então, pela primeira vez, teremos um palco gospel no nosso réveillon", afirmou o prefeito da cidade, Eduardo Paes.

Outras novidades também irão contemplar a Zona Oeste da cidade, com dois novos palcos, sendo um em Inhoaíba, no Parque Oeste, e no Parque Realengo.

Há pouco mais de um mês, em outubro, o prefeito usou seu perfil nas redes sociais para divulgar o nome de parte das atrações para a festa. O anúncio causou alvoroço entre o público, dividindo quem já fazia planos para confirmar presença e quem ainda dava sugestões para a programação.

Pontos de queima de fogos na Barra e Recreio

A chegada de 2025 será celebrada também com queima de fogos na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, em 12 pontos, com organização do HotéisRIO.

Há 10 anos, a região oferece o maior réveillon organizado por espaços privados da cidade.

Confira os pontos onde haverá queima de fogos na região:

- Esuites Hotel Recreio Shopping

- Courtyard by Marriott RJ Barra da Tijuca

- Barra World Shopping & Park

- Lagune Barra Hotel

- Hilton Barra Rio de Janeiro

- Windsor Marapendi

- Wyndham Rio Barra

- Quebra Mar da Barra

- CDesign Hotel

- Radisson Hotel Barra Rio de Janeiro

- Campo Olímpico de Golf

- Condomínio Barrabella