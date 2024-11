Bienal do Livro 2025: edição promete grandes novidades com 'parque literário'

A Bienal do Livro do Rio promete grandes novidades para sua edição de 2025. O evento irá transformar os pavilhões do Riocentro, em Jacarepaguá, em um verdadeiro 'parque literário'. A celebração irá acontecer entre os dias 12 e 22 de junho de 2025.

Uma das principais atualizações é a instalação de uma roda-gigante imersiva, batizada de “Leitura nas Alturas”. Cada cabine da atração será decorada com imagens alusivas a um livro específico e os passageiros poderão ouvir trechos dos clássicos da literatura durante a viagem. O objetivo é criar um ambiente envolvente, onde a experiência de leitura se torna uma aventura nas alturas.

Leia também:

Niterói terá Capital Inicial no Réveillon da Praia de Icaraí

Na expectativa pelo Natal, Mercados Municipal e São Pedro revitalizam a economia em Niterói

O “Labirinto de Histórias” e o “Escape Room Literário” também promoverão a diversão dos participantes da feira. Um desafiará o público a encontrar a saída enquanto se deparam com informações e curiosidades sobre múltiplos livros. Já o outro irá oferecer jogos e enigmas baseados em cenários de obras famosas, com desafios criados pelas editoras participantes, promovendo maior interatividade com o público.

A edição de 2025 também será maior do que as dos anos anteriores, já que o pavilhão 5 será incorporado às estruturas da Bienal. No total, serão 120 mil metros quadrados - 30 mil a mais do que ano passado.