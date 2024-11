Três turistas franceses são roubados na Lapa; celular é resgatado pela Segurança Pública

Nesta quinta-feira (21), criminosos roubaram celular de três de franceses na Lapa, Centro do Rio. Agentes do Segurança Presente Centro recuperaram o eletrônico momentos depois.

Policiais relataram que aparelho foi achado com um dos bandidos após o GPS do celular indicar a localização. A identificação do criminoso foi confirmada com o auxílio de câmeras da base.

O segundo criminoso também foi preso logo em seguida. As vítimas reconheceram os dois suspeitos. O registro do caso foi feito na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon.

