Jaqueline fala sobre traições e namoro com empresário de Goiânia

Na última quarta-feira, 20 de novembro, Jaqueline Grohalski marcou presença na gravação do novo DVD de Manu Batidão, intitulado *Destino*, e em uma entrevista exclusiva ao portal Leo Dias, a ex-BBB e vencedora de *A Fazenda 15* abriu o coração sobre os altos e baixos de sua vida amorosa ao longo de 2023. Em um ano de muitas reviravoltas, Jaqueline revelou ter encontrado, finalmente, o que acredita ser o verdadeiro "amor" de sua vida.

Durante a conversa, a influenciadora digital relembrou os relacionamentos que marcaram sua trajetória recente. O ano começou com o relacionamento com Lucas Souza, com quem se envolveu ainda durante o reality *A Fazenda*. No entanto, a convivência fora do programa se mostrou desafiadora, e o namoro não resistiu. "O problema com o Lucas não foi traição. Foi que, aqui fora, a gente não se conectou como dentro do programa. Foi diferente. Eu já tenho 30 anos, sou mãe, e minha vida exige outra vibe", explicou Jaqueline, ressaltando que sempre procurou alguém que a entendesse, especialmente no que diz respeito à sua rotina como mãe e influenciadora digital.

Após o fim do namoro com Lucas, Jaqueline ficou um tempo solteira e teve um breve affair com Andrew, enteado de Manu Batidão. Porém, o romance não durou mais de 15 dias, e Jaqueline revelou que o motivo do término foi a traição. "Ele me traiu. Eu não traio ninguém", contou, deixando claro seu posicionamento sobre fidelidade.

No entanto, depois de tantas idas e vindas, Jaqueline agora está em um relacionamento com Alfredo, um empresário de Goiânia. Ela demonstrou estar otimista e feliz com a nova fase da sua vida amorosa. "Eu até falei para a Manu: ‘Graças a Deus que eu levei um chifre, bicha, porque acho que agora conheci o amor da minha vida. É Goiânia que dá trabalho! Ele é de Goiânia’", brincou Jaqueline, ao comentar sobre seu novo amor.

Além disso, a influenciadora revelou que sempre sentiu uma conexão especial com a cidade de Goiânia, o que torna seu relacionamento ainda mais significativo. "Como o destino é, né? Ano passado, antes de entrar em *A Fazenda*, fui à casa do Rafa e Eduardo e assisti ao DVD da Ana Castela com o Chico. Eu disse: ‘Nossa, tenho muita vontade de morar aqui’. Minha mãe sempre fala: ‘Você vai morar em Goiânia’, porque meu pai é goiano. E agora, arrumei um goiano: o Alfredo, que é empresário", completou, com entusiasmo.

A nova fase na vida amorosa de Jaqueline Grohalski parece ser a de estabilidade e felicidade, e ela espera que 2024 seja um ano de mais conquistas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.