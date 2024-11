Idoso que desapareceu em São Gonçalo, é encontrado em Realengo

Luiz Carlos de Oliveira, de 65 anos, que estava desaparecido desde o dia 18, foi encontrado nesta quinta feira (21), no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio. O idoso sofreu uma fratura no braço, a família ainda não sabe o que aconteceu.

A localização de Luiz Carlos, foi possível graças a um conhecido do filho do idoso, Diego Lima. O jovem foi até a unidade hospitalar para visitar sua avó, quando reconheceu Luiz e entrou em contato com Diego."Ele foi visitar a avó no hospital e acabou encontrando meu pai. Ele disse que o nome dele era Luiz. Ele me mandou uma mensagem e meu irmão já está lá com ele, mas ainda não sabemos o que aconteceu", afirmou.

Leia também:

Duas pessoas são presas por forjarem os próprios sequestros no RJ



Investigação apura fraudes de R$ 40 milhões contra Banco do Brasil



O desaparecimento do idoso que tem Alzheimer, mobilizou a família nos últimos dias. Ele havia sido visto pela última vez na segunda (18) saindo de casa, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, sem que ninguém percebesse. Desesperados, os familiares iniciaram uma força-tarefa, colando cartazes pela região e pedindo ajuda nas redes sociais.



A notícia de que Luiz Carlos foi localizado trouxe alívio para a família. "Para amenizar um pouco da minha aflição, encontramos ele. Como ele foi parar lá? Ainda não sei, mas estou indo pegar mais informações. Obrigada demais a todas as orações e compartilhamentos", disse Diego em um vídeo publicado nas redes sociais.