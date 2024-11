Foragido por roubo é preso no Vila Lage, em São Gonçalo

Um jovem foragido por roubo foi localizado por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) nesta quarta-feira (20), no Vila Lage, em São Gonçalo. Kauê Santana Santos, de 20 anos, era alvo de um mandado de prisão por roubo majorado e foi encontrado na garupa de uma motocicleta que passava pela Rua Lúcio Tomé Feteira durante a madrugada.

Uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao local após receber denúncias anônimas sobre o paradeiro do suspeito. Na via, uma motocicleta de aplicativo foi vista passando pela via com dois ocupantes. O passageiro era Kauê, que não resistiu e foi levado para a 73ª DP (Neves). De lá, ele foi conduzido para uma unidade do sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

