Homem morre baleado na porta de casa no Rio

Um homem de 47 anos morreu após ser baleado na porta da casa onde vivia na tarde desta quinta-feira (21), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, ele foi atingido por um suspeito encapuzado. O crime tem indícios de execução, de acordo com a apuração inicial. A autoria dos disparos ainda não foi confirmada.

Agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência e encontraram a vítima já em óbito ao chegar no local, que foi isolado para perícia. O autor dos disparos não foi encontrado no local. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

