Duas pessoas são presas por forjarem os próprios sequestros no RJ

Agentes da Delegacia de Antissequestro (DAS), prenderam duas pessoas em flagrante, acusadas de forjarem os próprios sequestros com o objetivo de extorquir familiares e amigos. As prisões ocorreram em menos de 24 horas.

No primeiro caso investigado pelos policiais civis, envolvia um homem que enviava mensagens exigindo o pagamento de R$2 mil de um dono de uma locadora de motocicletas, para que um locatário fosse libertado. Depois da investigação, os agentes descobriram que o locatário em questão, havia simulado o próprio sequestro, argumentando que estava sendo refém de traficantes do Complexo do Alemão, localizado na Penha, Zona Norte do Rio.

Em relação ao segundo caso, os policiais descobriram que uma mulher estava forjando o próprio sequestro, para que amigos e familiares pagassem a quantia de R$50 mil. A mãe da mulher recebeu um vídeo que seria uma prova de vida, entretanto, os agentes, por meio de técnicas de inteligência, conseguiram localizar e prender a suposta sequestrada.

As investigações seguem em sigilo para identificar possíveis cúmplices dos crimes