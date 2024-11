Jovem é sequestrado, baleado e tem corpo carbonizado no Rio

A Delegacia de Homicídios está investigando a morte do jovem - Foto: Reprodução/TV Globo

A Delegacia de Homicídios investiga a morte de um jovem de 22 anos, na Zona Oeste do Rio, na noite da última segunda-feira (18). Yago Gabriel Lemos foi sequestrado, baleado, e teve o corpo carbonizado.

Segundo informações da polícia, o rapaz estava saindo de casa, quando foi levado por dois homens.

Os criminosos, que estavam armados em uma moto, interceptaram o veículo, roubaram os celulares do casal e levaram Yago à força para Vargem Grande.

O rapaz foi executado com três tiros e teve o corpo incendiado. De acordo com amigos, o corpo de Yago foi encontrado pelo seu próprio pai, após o mesmo receber informações de moradores do local.

Até o momento, não foram identificados os responsáveis pelo crime, nem a motivação do ataque.

O corpo de Yago está no Instituto Médico Legal (IML). O jovem deixou dois filhos.