Ônibus que tombou em Alcântara deixou nove feridos; vídeo!

Um ônibus tombou na Avenida Alfredo Backer, em Alcântara, na altura do número 212, após colidir com outro coletivo, deixando nove feridos, na manhã desta quarta-feira (20), feriado. Bombeiros dos quarteis de São Gonçalo e do Colubandê foram acionados por volta das 7h38, para atender o caso.

Dentre os feridos, duas mulheres tiveram ferimentos moderados. Todas as nove vítimas foram levadas para o Hospital Alberto Torres, no Colubandê, e já foram liberadas. Segundo a unidade, elas passaram por atendimento, foram medicadas e, no início desta tarde, já haviam recebido alta.

Segundo informações, o acidente ocorreu com o ônibus da linha "Marambaia x Várzea das Moças", da Viação Rio Ouro, que colidiu com um coletivo da linha "Engenho Pequeno x Alcântara" (48A), da Viação Galo Branco, que tombou. No momento da colisão, o coletivo da Viação Galo Branco estava somente com o motorista, que não se feriu.

Testemunhas disseram que o acidente teria sido motivado pelo mau funcionamento do semáfora no cruzamento.

Um dos passageiros, que teve ferimentos leves no rosto, relatou que tudo aconteceu muito rápido. "Só vi a hora que freou e eu bati o rosto. É a primeira vez que passo por esse tipo de situação e espero que seja a última", contou. Por volta das 10h, carros-reboque chegaram ao local para a retirada do veículo.

A Prefeitura de São Gonçalo informou, em nota, que o trânsito no Alcântara já estava liberado por volta das 11h30. "Agentes da Guarda Municipal ainda seguem no local. Os dois ônibus envolvidos no acidente já foram retirados e a limpeza foi finalizada no local. Equipes das secretarias de Transportes, Conservação e Defesa Civil também prestaram auxílio durante a ocorrência", destaca a nota.





