PRF recupera 22 celulares roubados e apreende 8 kg de maconha em ônibus no Rio

Policiais Rodoviários Federais apreenderam 22 celulares roubados e oito quilos de haxixe, durante uma operação de fiscalização realizada nesta terça feira (19), na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no Sul Fluminense. O material estava com dois passageiros de um ônibus, que seguiam de Osasco, São Paulo, para o Rio de Janeiro. Um homem, de 25 anos, e uma adolescente, de 16, que viajavam separadamente, foram detidos e encaminhados para a 94ªDP (Piraí).

Segundo a PRF, o veículo foi abordado por volta das 19 horas. Durante a revista, policiais do Grupo de Operações com Cães desconfiaram de um homem que agia de forma suspeita. Ao ser questionado, ele não soube responder o motivo da viagem. Em sua bagagem, os agentes encontraram 22 celulares roubados. Em alguns deles, inclusive, estavam as identidades dos donos nas capas dos aparelhos.

O passageiro alegou ter recebido uma mala com o material em São Paulo e que receberia ainda R$ 1,5 mil para entregar os celulares a uma pessoa na rodoviária do Rio de Janeiro.

Já a adolescente foi detida depois que os policiais desconfiaram do volume das suas roupas na altura da cintura. Amarrado a uma cinta, foram encontrados três pacotes de haxixe. A jovem confessou que pegou o material no Mato Grosso do Sul e que receberia uma quantia em dinheiro para transportar a droga até a cidade de Vitória, no Espírito Santo.



Os dois detidos foram levados com o material apreendido para a 94ªDP (Piraí).