Uma perseguição diferente: criminosos fogem de vítima que os segue após tentativa de assalto

Numa ação arriscada, um homem, que teria sido vítima de uma tentativa de assalto, persegue criminosos que tentaram levar sua moto e seu celular.

As imagens estão nas redes sociais e mostra a perseguição pelas ruas de São Gonçalo.

Segundo relatos, a dupla de criminosos estava desarmada e usava uma moto quando tentou roubar a motocicleta dessa vítima.

Leia também:

Ônibus que tombou em Alcântara deixou 7 mulheres feridas; vídeo!

Acidente grave deixa ferido no Boaçu, São Gonçalo

Ao perceber que os bandidos agiam "na mão", sem uma arma, a vítima reagiu e passou a perseguir a dupla de criminosos.

No vídeo, a vítima fala que a ação iniciou no Pita. Contudo, no Gradim a dupla largou a motocicleta que usava e fugiu a pé.

As imagens ainda mostram que a vítima derrubou a moto dos assaltantes e mostrou o caminho por onde eles teriam fugido a pé.

Não há informação de quando esse caso aconteceu.

Vídeos:





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:





Divulgação