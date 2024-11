Suspeita de matar a própria amiga na Baixada Fluminense é presa em Itaboraí

Uma mulher foi presa por suspeita de assassinar a amiga em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Tainá Borges dos Santos foi detida em Itaboraí. Jaqueline Bianca de Souza Santos, de 25 anos, foi encontrada no terraço de sua casa, na última quinta-feira (14), com um fio de telefone em seu pescoço.

Segundo a Polícia Civil, Tainá levou Jaqueline para Unidade de Pronto Atendimento de Sarapuí e alegou que a vítima teria cometido suicídio. Porém, exames comprovaram sinais de estrangulamento.

De acordo com investigações comandadas por agentes da 54ª DP (Belford Roxo), Tainá nutria um amor por Jaqueline e, por conta do novo relacionamento da amiga, teria a matado por ciúmes. A suspeita chegou a prestar depoimento como testemunha, alegou que estava com a vítima na noite anterior, e disse que encontrou o corpo ao acordar na casa da amiga. No entanto, testemunhas disseram que as duas discutiram na noite anterior ao crime. A acusada irá responder por homicídio qualificado.