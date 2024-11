Confira o que abre e fecha em SG e Niterói no Dia da Consciência Negra, nesta quarta (20)

Nesta quarta-feira (20), será comemorado em todo o Brasil o Dia da Consciência Negra, também conhecido como Dia Nacional de Zumbi, dedicado à celebrar a resistência da população afro-brasileira no período da escravidão. Pela primeira vez, a data será feriado nacional, seguindo uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em novembro do ano passado.

Por conta da data, o funcionamento de alguns estabelecimentos e serviços nos municípios de Niterói e São Gonçalo devem passar por alterações. Confira os horários de funcionamento das barcas e dos principais shoppings da região para o feriado:

- CCR Barcas:

. A linha Arariboia vai operar com a mesma grade de domingos e feriados. As travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h, no trajeto Rio-Niterói. Não haverá operação nas Linhas Charitas e Cocotá.

- São Gonçalo Shopping:

. Lojas e quiosques com atendimento opcional das 10h às 22h e obrigatório das 15h às 21h;

. Praça de alimentação e espaços de lazer com atendimento opcional das 10h às 22h e obrigatório das 11h às 21h;

. Cinema: de acordo com a programação;

. Caixa Econômica: aberta das 10h às 16h;

. Academia: aberta de 9h às 14h.

- Shopping Partage:

. Lojas e quiosques com atendimento opcional das 11h às 15h e obrigatório de 15h às 21h;

. Praça de alimentação e espaços de lazer com atendimento das 11h às 21h;

. Bares e restaurantes do Jardim com atendimento das 11h às 22h;

. Academia: aberta de 08h às 18h;

. Cinema: de acordo com a programação;

. Serviços como Correios, Detran, TRE, SINE e Secretarias estarão fechados.

- Pátio Alcântara:

. Lojas e quiosques com atendimento de 9h às 15h;

. Praça de alimentação com atendimento de 10h às 15h.

- Plaza Shopping Niterói:

. Lojas e quiosques com atendimento de 15h às 21h;

. Praça de alimentação com atendimento de 12h às 21h.

. Restaurantes e cinema: de acordo com a programação.

- Shopping Bay Market

. Abertura do Shopping às 10h;

. Lojas e quiosques com atendimento de 12h às 18h;

. Praça de alimentação com atendimento de 12h às 20h;

. Cinema: de acordo com a programação.

- Shopping Itaipu Multicenter:

. Lojas e quiosques com atendimento de 15h às 21h;

. Praça de alimentação com atendimento de 12h às 21h;

. Pão de Açúcar: aberto de 8h às 22h;

. Amoedo: aberto de 8h às 18h;

. Drogaria Pacheco: aberta 8h às 21h;

. Cinema: de acordo com a programação.