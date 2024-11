Homem acusado de tentar matar adolescente é preso em Niterói

Um homem de 24 anos acusado de esfaquear um adolescente foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (18), no Centro de Niterói. A vítima, de 17 anos, foi atacada com facadas no último dia 8 de novembro, na Avenida Amaral Peixoto. Ele sofreu um corte no pescoço e se recupera de um ferimento.

De acordo com as investigações, o acusado teria tentado roubar o rapaz. O crime aconteceu alguns dias após o suspeito deixar o sistema penitenciário, onde cumpri pena de dois anos por roubo e furto. Nesta segunda (18), agentes da 76ª DP (Niterói) localizaram o suspeito em um abrigo público da cidade, vestindo mesma bermuda utilizada no dia do crime. Ele foi conduzido para a Delegacia e preso por tentativa de latrocínio.

