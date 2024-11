Guarda municipal é detida após furtar celular em restaurante

Uma guarda municipal foi gravada furtando um celular dentro de um restaurante em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, na tarde da última segunda-feira (18).

Dois agentes do BRT Seguro haviam almoçado em um estabelecimento no Shopping Jardim Guadalupe, e, logo após irem embora, um funcionário deu por falta do aparelho celular, avisando imediatamente ao proprietário do estabelecimento.

Foi então que os funcionários foram checar as câmeras de segurança do local e acharam a cena que registra o momento do furto.

As imagens mostram a guarda municipal encostando no balcão, pegando o aparelho e colocando-o no bolso. Logo depois a agente paga a conta e sai do local. No momento não havia nenhum funcionário por perto.

Leia também:

Polícia Militar encontra corpo carbonizado na zona oeste do RJ

Polícia Civil prende principal nome no tráfico de animais silvestres em Duque de Caxias



O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). A equipe do restaurante disse que tem o costume de receber agentes no estabelecimento para almoçar, já que na Avenida Brasil, próximo ao shopping, tem uma unidade do BRT Seguro.

A dona do estabelecimento ressaltou que o aparelho é antigo e funcionava para uso exclusivo da loja, onde estavam os pedidos de delivery do restaurante.

Em nota, a gerência do BRT Seguro, acompanhada da Corregedoria da Guarda Municipal do Rio, informou que localizou e conduziu a guarda municipal à delegacia.

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) foi chamada para ocorrência e informou que identificou a agente de segurança. A guarda municipal foi conduzida a prestar depoimento.

A Seop também disse que será aberto um processo administrativo disciplinar contra a agente.

À reportagem da TV Globo, a guarda municipal informou que pegou o celular por engano.

"Conforme mostra na imagem, fui almoçar lá no shopping, botei minha carteira lá em cima na hora de pagar. E na hora de pegar a carteira, peguei equivocadamente o celular. O celular estava comigo sim. E só percebi quando estava voltando, quando uma amiga me ligou", contou a agente.

A guarda municipal disse, ainda, que após o episódio procurou a corregedoria e foi à delegacia para prestar esclarecimentos.