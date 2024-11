Viradouro perde 'Maria Preta' um dos mais tradicionais compositores da vermelha e branca de Niterói

O mundo do sambas perdeu, nesta segunda-feira (18), o compositor José Luís de Souza, de 69 anos, o 'Maria Preta'. Integrante da Ala de Compositores da Unidos do Viradouro e um dos autores do antológico samba 'O Alabê de Jerusalem', no Carnaval de 2016, ele estava internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon, há cerca de dez dias e lutava contra complicações do diabetes. Conforme informações divulgadas por familiares, a despedida a José Luís será nesta terça-feira (19), no Cemitério da Pechincha, na Zona Oeste. O velório está marcado para às 14h e o sepultamento para 16h.

Maria Preta tinha como marca registrada sua generosidade e solidariedade. Morador da Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o compositor atuava como importante liderança comunitária do local. Sobretudo, intercedendo junto à classe política por melhorias para a sua comunidade. Honesto como poucos, trabalhava com as mãos.

Da mesma forma que as usava para compor sambas, também delas fazia outras obras de arte através da serralheria, seu ofício de vida. Dividia sua paixão pela Viradouro com o Flamengo, time do seu coração. O mesmo que também bateu forte pela esposa, Rosângela Maria, bem como por seus filhos.

