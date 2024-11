Polícia Militar encontra corpo carbonizado na zona oeste do RJ

A Polícia Militar encontrou um corpo carbonizado na Rua Cleiton Luiz Vieira, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, na tarde do último domingo (17). Equipes do 14º BPM (Bangu) encontraram o cadáver perto da área onde um motorista de aplicativo foi morto à tiros, na noite do último sábado (16).

Segundo a PM, os agentes foram surpreendidos por um grupo de homens armados e houve troca de tiros na região. Após o confronto, as autoridades encontraram um corpo carbonizado, que aparentava ser de um homem que foi abandonado pelos criminosos. A área foi isolada e preservada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Na noite do último sábado, um motorista de aplicativo foi assassinado a tiros dentro do próprio veículo, na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, também na Zona Oeste. O crime aconteceu a poucos minutos de distância de onde o cadáver carbonizado foi encontrado. De acordo com relatos, o condutor desrespeitou uma ordem de parada de milicianos e, após a morte, o corpo da vítima teria sido levado pelos criminosos. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas polícias Civil e Militar.

Além do motorista, o ataque deixou um casal ferido, que precisou ser socorrido para o Hospital Municipal Alberto Schweitzer, em Realengo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta segunda-feira (18), Darfine da Silva Nunes e Gabriel Nunes têm quadro de saúde considerado estável.