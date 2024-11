Polícia Civil prende principal nome no tráfico de animais silvestres em Duque de Caxias

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), prenderam, neste domingo (17),um homem acusado de ser um dos maiores nomes no tráfico de animais silvestres da feira de Duque de Caxias, localizada na Baixada Fluminense.

De acordo com a polícia, durante a feira agentes à paisana operam uma ação que prendeu o homem, que não teve sua identidade revelada.

Além do crime de tráfico de animais silvestres, o preso também é procurado por um homicídio, que ocorreu em setembro de 2023, na comunidade do Lixão. As investigações apontam que o acusado teria cometido o crime junto com o irmão.

A corporação alega que os dois operam no tráfico de drogas da região. Até o momento, agentes de segurança permanecem na busca do segundo suspeito.