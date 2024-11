Soldado do Exército que fazia patrulha do G20 é preso no Rio

Um soldado do Exército Brasileiro foi preso por equipes do Segurança Presente, ontem (18), no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio, enquanto fazia patrulha do G20.

Câmeras de segurança identificaram o soldado Clebson Cruz de Oliveira, que tinha mandado de prisão em aberto por roubo, tráfico e furto. O mandado é expedido pela Vara Criminal de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

O Exército ainda não se manifestou sobre o caso.

