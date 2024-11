Motorista de aplicativo é morto ao entrar em comunidade na Zona Oeste do Rio

O motorista morreu no local e dois passageiros ficaram feridos - Foto: Reprodução/redes sociais

O motorista morreu no local e dois passageiros ficaram feridos - Foto: Reprodução/redes sociais

Um motorista de aplicativo foi morto, na noite do último sábado (16), na favela da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo informações, ele teria sido alvejado por milicianos da região, que faziam a “guarda” de uma das entradas da comunidade.

Policiais do 40º Batalhão (Campo Grande) foram acionados para averiguar a chegada de duas vítimas de disparos de arma de fogo no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

No local, as vítimas relataram aos policiais que estavam em um carro de aplicativo quando foram interceptados por um grupo de criminosos da favela da Carobinha, que exigiram que o veículo parasse.

Leia também:

Chefe de milícia de Seropédica é preso pela Polícia Civil em shopping de Nova Iguaçu

Polícia Civil prende um dos maiores traficantes de animais silvestres da feira de Caxias



Ainda segundo relatos, o motorista teria ignorado a ordem de parada dos criminosos e, em seguida, os milicianos efetuaram uma série de disparos contra o veículo.

O motorista de aplicativo não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. Agentes da Polícia Civil isolaram o local da execução para perícia. Os dois feridos ficaram em observação no Hospital Albert Schweitzer.

A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).