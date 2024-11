Militares do Exército são atacados a tiros na Linha Amarela

Militares da Brigada Paraquedista do Exército, foram atacados a tiros, ontem (17) enquanto realizavam patrulhamento na Linha Amarela, na altura da Cidade de Deus, localizada na Zona Oeste. Os agentes estavam prestando auxílio às vítimas de um acidente de trânsito, no momento em que foram atacados por traficantes do Comando Vermelho.

Para dar apoio aos militares atacados que ficaram encurralados, próximo ao Canal do Anil, foram acionados os agentes do Policiamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 18º BPM (Jacarepaguá). Quando chegaram ao local, os policiais também foram recebidos a tiros.

De acordo com os militares do Exército, os agentes foram alvos de dois disparos vindo da localidade conhecida como Tijolinho, entretanto a PM alega que o ataque não deixou feridos.

A autoria dos disparos ainda é investigada e a situação é monitorada. O patrulhamento foi reforçado na região.