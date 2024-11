Confronto entre PM e criminosos deixa um morto no Fonseca, em Niterói

Na madrugada desta segunda-feira (18), um confronto armado entre a policiais militares e criminosos deixou um suspeito morto na Comunidade do Pimba, no Fonseca, em Niterói. Outros dois suspeitos foram presos, e com eles, foram apreendidas armas, entre elas um fuzil.

De acordo com a PM, os criminosos estavam envolvidos em uma série de roubos de veículos nas regiões de São Gonçalo e Niterói.

Ainda segundo a Polícia Militar, o confronto começou por volta das 5h, no momento em que equipes do 12º BPM (Niterói) realizavam patrulhamento na área do Barreto e Fonseca. Ao avistarem um carro [Honda HR-V], sem placas, os agentes ordenaram que o condutor parasse.

Leia também:

Motorista de aplicativo é morto ao entrar em comunidade na Zona Oeste do Rio

Militares do Exército são atacados a tiros na Linha Amarela



Porém, ainda de acordo com a ocorrência, o motorista não obedeceu à ordem e fugiu para a região do Pimba, onde a perseguição policial se intensificou. Chegando à comunidade, os criminosos abandonaram o veículo e iniciaram um breve confronto com os policiais.

Após cessarem os disparos, os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram localizar um dos criminosos, que já estava em óbito. De acordo com a PM, ele portava um fuzil calibre 5.56.

Outros dois suspeitos foram encontrados em posse de uma pistola calibre 9mm e radiotransmissores. Dentro do veículo, os policiais localizaram a placa original do carro, verificando, após consulta, que o automóvel havia sido roubado na área da 73ª DP (Neves), em São Gonçalo.

Além das armas e do veículo roubado, também foram apreendidos um bloqueador de sinal de satélite e dois radiotransmissores.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.