Lexa rebate internauta que a acusou de traição enquanto estava casada com MC Guimê

Lexa foi acusada por internauta de trair Mc Guimê (à esq.) com seu noivo Ricardo Vianna - Foto: Reprodução/Instagram

Lexa foi acusada por internauta de trair Mc Guimê (à esq.) com seu noivo Ricardo Vianna - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Lexa não curtiu nada ser acusada de traição. Um internauta fez um comentário, após uma entrevista da artista, insinuando de que ela teria se envolvido com seu atual noivo, Ricardo Vianna, durante seu casamento com MC Guimê.

Lexa e Guimê foram casados por 8 anos e se separaram em setembro de 2023. A cantora disse na entrevista que havia transado com o ator logo no primeiro encontro. Com esse gancho, o internauta soltou: "Lexa, você traiu, é diferente. Você ainda tava namorando, gata."



Então, a cantora decidiu responder: "Oi? Se eu me separei em setembro e conheci meu atual em outubro. Acho que você poderia apagar seu comentário, né? Deixe o passado, no passado. Tô bem e feliz... e o melhor... vivendo sem palpitar errado na vida dos outros", afirmou.



Leia também:

▶ Tronco humano é encontrado boiando em Ponta Negra, Maricá

▶ Niterói recebe o Pan-Americano de Canoa Havaiana a partir de terça-feira

Lexa e Ricardo estão de casamento marcado. Eles assumiram o relacionamento sério em outubro de 2023, um mês após o divórcio da cantora. Ela, inclusive, está grávida do primeiro filho com Ricardo. A menina se chamará Sofia.