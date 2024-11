Atleta mirim gonçalense é tricampeão mundial em Abu Dabih

O atleta gonçalense Ravi Belo, de 10 anos, mais conhecido como Cavalo Doido, tem ganhado destaque mundial no universo do Jiu-jitsu. Com mais de 150 títulos na modalidade, ele se tornou tricampeão mundial na categoria Youth, em Abu Dhabi, pela Federação UAEJJ. Ele também é vencedor de diversos torneios, incluindo o Grand Slam RJ e o Europeu Kids.

Ravi iniciou no jiu-jitsu aos 3 anos, quando seus pais o inscreveram na modalidade para praticar alguma atividade física. Seu talento e potencial foram notados por seu primeiro professor, que sugeriu aos pais inscrevê-lo numa escola para competidores. A partir dessa transição, o garoto começou a treinar com o seu atual mestre, Michel Kmiec.

“Desde o início, quando começou ele como meu aluno, pude ver de perto o empenho, a dedicação e a paixão que o Ravi tem em cada treino e em cada competição”, disse o treinador Michek Kmiec.

Em sua jovem carreira, Ravi já conquistou vários títulos de peso. Na Federação UAEJJ, foi tricampeão mundial do World Youth em 2022, 2023 e 2024, além de ser campeão do Grand Slam RJ em 2024. Pela IBJJF, foi tricampeão Brasileiro e Sul-Americano (2022-2024) e campeão do Europeu Kids em 2024. Também brilhou no ADCC, vencendo o ADCC São Paulo em 2023. No cenário estadual, se destacou em várias federações, com títulos no ranking geral da FJJDRIO, SJJSAF e CBJJO.

O pai de Ravi, Vinicius Ferreira, falou sobre as conquistas e trajetória do filho ao jornal O SÃO GONÇALO. “Aqui trabalhamos com metas, temos plano de carreira para ele e para grandes competições. É claro que rola ansiedade, pois é a possibilidade de um novo grande título e conquistar isso, mostra o resultado que estamos no caminho certo, de que cada hora de treino e abdicação está valendo a pena. E ele tem sede de vencer, então uma nova conquista é combustível para tentar outra", afirma.

De acordo com seu pai, Ravi divide as manhãs entre treinos específicos, preparação física, curso de inglês, aulas particulares e psicólogo. Durante as tardes ele vai à escola. Já de noite, o garoto retorna para a rotina de treinos.

“Sua rotina não é fácil; equilibrar estudos, treinos e a vida pessoal exige disciplina. Precisa de foco e um espírito resiliente. Mas, dia após dia, Ravi demonstra que a determinação é a chave para alcançar grandes feitos. Ele é aquele que leva marmita, chega após a competição e pede para ajustar alguma posição, aquele que pede para treinar no horário dos adultos, sábado, domingo e feriados. Ravi é quem se diverte treinando, que estuda regras do jiu-jitsu. Sabe aquele que tem fome e sede? Então, é ele", elogia o treinador Michel.