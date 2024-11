Três pessoas envolvidas em latrocínio de ex PM são presas no Rio

Duas mulheres e um homem envolvidos no latrocínio de um ex policial militar, de 70 anos, foram presos por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital, na região de Santa Cruz da Serra, na Baixada Fluminense, nesta sexta feira (15). O crime ocorreu em março deste ano.

Segundo investigações, uma das suspeitas é ex enteada da vítima e mantinha um relacionamento com o homem. No dia do crime, ela esteve na residência do policial, já com o intuito de roubar cartões de crédito. Para isso, a suspeita deu uma alta dose de medicamentos para dopar a vítima, mesmo sabendo que ele já havia tomado outros remédios para pressão e diabetes.

Em seguida, a mulher ligou para uma prima, para ir até a residência do homem, com a promessa de receber R$ 3,8 mil para ajudá-la. As duas roubaram cartões de crédito, senhas de banco e o celular do homem, toda a movimentação da dupla foi flagrada por câmeras de segurança de casas vizinhas.

Após o crime, as suspeitas fizeram diversas movimentações bancárias e compras através dos cartões de banco, totalizando um prejuízo de quase R$ 30 mil.



Também foram encontradas imagens das câmeras de segurança dos suspeitos em caixas eletrônicos realizando movimentações da conta bancária da vítima. As investigações prosseguem com a finalidade de localizar a última mulher envolvida no crime.