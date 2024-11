Mudança de local: Última semana do Festival Literário de SG será no Partage

Antes noticiado como na Praça Luiz Palmier, no Centro de São Gonçalo, a última semana da Mostra Literária do Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo) acontecerá Partage Shopping. Entre os motivos da mudança, está a instabilidade do clima e possibilidade de chuva no final de semana.

A exposição literária inclusiva acontece até 20 de novembro, na loja 246 do mall; já a Mostra Literária, com programação de apresentações, debates e rodas de conversa, será de 15 a 17 de novembro, na loja 202; ambos os espaços ficam no 2º piso do shopping.

Em sua 6ª edição, o Flisgo tem como destaque a inclusão. Com o tema "Identidades e Territórios", a exposição promove a acessibilidade e inclusão nos movimentos literários, apoiadas pelas leis 10.098/2000 (Acessibilidade), 10.436/2002 (Língua Brasileira de Sinais - Libras) e 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Autores ativistas da causa e fragmentos de textos gonçalenses em libras, áudio e braile são alguns dos pontos principais do evento.

Veja abaixo, a programação completa das palestras e da Mostra Literária, onde haverá exposição de livros de autores independentes, editoras e coletivos.

Palestras

12/11 - Lançamento da exposição, às 18h00

13/11 - De repente, PCD! - Douglas Pereira, Daniel Scarmont e convidados, às 10h30

14/11 - Nossa deficiência não nos impede de gosta de literatura, precisamos de acesso! - Roberta Maia e convidados, às 15h00

15/11 - Existem diversas formas de comunicação, você sabia? - André Sacramento e Liane Chagas, às 15h00

16/11 - Bate papo: não é só estar na escola é a escola estar pronta para inclusão! - Luciana Soriano, Andreza Barros e Suellen Stelita Destefani, às 15h00

17/11 - Inclusão criativa - Keissy Limite, Luciene Prado, Nirlaine Moraes e Luciene Prado, às 15h00

18/11 - Esporte: um acesso a Inclusão e superação - Edílson de Souza e convidados, às 10h30

19/11 - A escrita inclusiva - Julio Emílio Braz, Elisangela Habitar e Fernanda Viannay, às 15h00

20/11 - Uma consciência sem preconceitos, como alcançar? - Simone Costa e convidados, às 17h00

Mostra literária - apresentações e debates

15/11



10h00 - 50 anos da AGLAC

Décio Machado e convidados

11h00 - Coral Municipal Infantil

12h00 - "Merendas e Afetos: narrativas de presença e poder"

Lançamento da Revista África e Africanidades

13h00 - "Deus cuida de mim" e "Teologia de Favela"

Lançamento do escritor Pastor Kleber Lucas e do Pastor Júlio Oliveira.

14h00 - Intervenção cultural

"Não sou tua" Cia Soy Teatral

15h00 - "Rê Tinta e a Revolução Escolar" - Lançamento do autor e quadrinhista Estevão Ribeiro

16h00 - "Faria tudo outra vez"

Lançamento da Mãe Márcia Marçal

17h00 - Geek e suas Identidades e Territórios - Cultura Geek com Nino Cavalcanti

18h00 - Hip Hop traços das Identidades e Territórios

TR, Mika, Jmylla, Japa, Funkeiro

19h00 - Festival ilumine "Ruas"

Dj Arcanjo, Tigrão Big Tiger, Jmylla, DJ Scooby

20h00 - Encerramento

16/11

10h00 - DOM Sarau

Ligia Carvalho e convidados

11h00 - "O bandido que virou artista"

Lançamento escritor Sagat B. e lançamento do escritor Lucas Luciano

12h00 - Intervenção cultural

MC.DG e Luba Tcherynna

13h00 - "Comunicando as Identidades e Territórios"

Romulo Baron (cultura Milanesa),

Edu Carvalho (Uol Ecoa), Cyntia Fonseca (Mapa das letras), Lorena (Studiesloy), Diego Victorino (Podcast) Pod3

14h00 - Intervenção cultural

"Auto de Santa Isabel" Of. Teatro GE

14h20 - "São Gonçalo: uma cidade

que produz saberes"

Fabio Rodrigo, Erick Bernardes, Ezequiel Alcântara e Hélcio Albano

15h00 - Intervenção cultural

Albatroz Cia de Teatro

15h20 - "Metade cara, metade máscara" - Lançamento da escritora Eliane Potiguara

16h00 - "Colóquios Gonçalense"

Rennan Rebello, Rodrigo Santos, Ezequiel Alcântara.

17h00 - intervenção cultural

Henriette Porciúncula e Rheinaldo Baso

18h00 - Intervenção cultural

Camerata de violões Arealense

19h00 - Ritmistas e passistas de São Gonçalo

20h00 - Encerramento