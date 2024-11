Homem é preso em flagrante após furtar cabos em São Gonçalo

Na madrugada desta quinta-feira (14), um homem foi preso em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, por suspeita de furtar cabos. A prefeitura informou que os furtos aconteceram na Rua Abílio José de Mattos, no bairro Porto da Pedra. Não houve divulgação da identidade do suspeito.

Foram encontrados cerca de dez metros de cabo, ferramentas como uma marreta, uma talhadeira, uma serra e um alicate. As imagens das câmeras de monitoramento da Central de Segurança da prefeitura de São Gonçalo confirmaram para a Guarda a localização do suspeito.

O homem foi levado para a 73ª DP, em Neves, onde o material apreendido foi registrado.

Leia mais

São Gonçalo Shopping inaugura o seu Natal com parada inédita e chegada do Papai Noel

Polícia prende gerente do tráfico de drogas do Engenho Pequeno, em São Gonçalo