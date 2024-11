São Gonçalo Shopping inaugura o seu Natal com parada inédita e chegada do Papai Noel

Nesse feriado de 15 de novembro, o São Gonçalo Shopping, no bairro Boavista, inaugura sua temporada natalina com uma experiência inédita, em parceria com a Animasom, que promete encantar o público infantil e as famílias de toda a região. Com um espetáculo repleto de magia, o evento de chegada do Papai Noel contará com uma grande parada natalina, 14 personagens bailarinos e um mestre de cerimônia, que interagirão com o público. Ao longo da apresentação, os personagens farão uma performance inovadora e animada pelos corredores do shopping.

A programação é intensa e começa às 15h no segundo piso, onde os personagens desfilarão até às 15h30. A tão aguardada chegada do Papai Noel acontece às 16h no estacionamento externo, onde ele será recepcionado por uma calorosa celebração ao lado dos personagens natalinos.

Leia mais:

Quarta edição do Maricá Bier Fest começa nesta quinta-feira (14)

Sem praia no feriado? Confira a previsão do tempo em São Gonçalo e Niterói



Este ano, o São Gonçalo Shopping apresenta o tema “Bistrô do Noel” em sua decoração de Natal, com uma árvore central de sete metros e um urso instagramável, pensado para registrar momentos inesquecíveis. As fotos com o Papai Noel serão totalmente gratuitas, e os visitantes poderão registrar esses encontros com seus próprios celulares.

O Papai Noel estará disponível para fotos de segunda a sexta, das 13h às 22h, com intervalo das 17h às 18h. Aos sábados, das 10h às 22h, com intervalos das 12h às 13h e das 17h às 17h30. E domingos e feriados, das 13h às 21h, com intervalo das 17h às 18h.