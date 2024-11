Polícia prende gerente do tráfico de drogas do Engenho Pequeno, em São Gonçalo

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), após análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam no último domingo (10), na Rua Mentor Couto, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, foragido da Justiça, Alex Martins Oliveira, vulgo “Lequinho”, de 37 anos.

Após receberem informações sobre a localização do procurado, policiais foram até o endereço mencionado, onde fica localizado um estabelecimento comercial, e conseguiram prendê-lo, sem que ele oferecesse resistência no ato da prisão.

Acusado de ser um dos gerentes do tráfico de drogas do Engenho Pequeno, contra ele constava um Mandado de Prisão, por condenação transitada em julgado, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para a produção e tráfico e condutas afins, resistência, disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, onde fora condenado a uma pena de 12 anos de reclusão em regime fechado.

Diante dos fatos, ele foi levado à 73ª DP (Neves) onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficou acautelado à disposição da Justiça.

