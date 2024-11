Após ser casado por 12 anos, 'Pernalonga' é preso por violência doméstica contra a ex em Macaé

O homem foi casado com a vítima por 12 anos - Foto: Divulgação

O homem foi casado com a vítima por 12 anos - Foto: Divulgação

Um homem de 28 anos foi preso por policiais civis da 123ª DP por descumprir medida protetiva e cometer agressões contra a ex-esposa em Macaé. O acusado, conhecido como “Pernalonga”, estava com mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica de Macaé.

A vítima relatou que, após o fim do relacionamento, ele não aceitou a separação e a ameaçou em várias ocasiões, chegando até a atacá-la com uma faca durante sua gravidez. Após solicitar medida protetiva devido ao histórico de agressões, o acusado violou a ordem judicial, ao invadir a casa da ex e puxá-la pelo cabelo em um novo ato de violência.

O caso foi encaminhado para a Justiça; e o homem responderá pelos crimes de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas.