Gabarito oficial do Enem 2024 é divulgado; confira as respostas

Os cadernos de questões e gabaritos das provas do Enem 2024 foram divulgados pelo Inep, responsável pela aplicação da prova, na manhã desta quinta-feira (14). Inicialmente, a divulgação seria feita no dia 20 de novembro, mas foi antecipada pelo Instituto.

A avaliação é dividida por quatro cores diferentes: azul, amarelo, verde e cinza/branco. Apesar disso, as provas possuem as mesmas questões, porém em ordens diferentes. Este é um método para evitar fraudes e colas.

Confira os gabaritos dos dias de prova do Enem 2024:

DIA 01

DIA 02

Uma questão na prova de Ciências da Natureza foi anulada e não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes.

O resultado final com as notas individuais de cada participante, incluindo a pontuação da redação, será divulgado no dia 13 de janeiro de 2025.