Sem praia no feriado? Confira a previsão do tempo em São Gonçalo e Niterói

Quem estava esperando o Feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira (15), para ir à praia, infelizmente terá que mudar de planos, pois o dia será de muita chuva e pancadas de chuva em São Gonçalo e Niterói. Confira a previsão do tempo nestas essas regiões para o feriado e o fim de semana, com informações do Climatempo.

São Gonçalo:

Sexta-feira (15): O dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite o tempo ficará firme, mas com muitas nuvens. A temperatura mínima pode atingir 20ºC e a máxima 28ºC. O dia será de alta probabilidade de chuva, com 75%.

Sábado (16): No período da manhã terá sol com muitas nuvens, podendo ficar nublado e com chance de chuva. À tarde terá temporal e a noite será chuvosa. A temperatura mínima será de 21ºC e a máxima de 29º C. Ao longo do dia, a probabilidade de chuva será de 64%.

Domingo (17): O tempo começa a melhorar no domingo, com o dia de sol com muitas nuvens, podendo ter períodos de céu nublado. De noite não haverá muitas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 29ºC. Durante o dia, a chance de chuva atinge 40%.

Niterói:

Sexta-feira (15): O dia será de sol com algumas nuvens passageiras. De noite, apesar de muitas nuvens, o tempo ficará firme. A temperatura mínima será de 22ºC e a máxima de 28ºC. Ao longo do dia a probabilidade de chuva é alta, com 79%.

Sábado (16): A manhã de sábado será de sol com aumento de nuvens e podendo haver pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. No período da noite, está previsto temporal. A temperatura mínima será de 23ºC podendo aumentar até a máxima de 28ºC. Durante o dia a chance de chuva atinge 75%.

Domingo (17): Ao longo do dia terá sol, mas com muitas nuvens, podendo haver períodos de céu nublado. Porém de noite, o céu poderá estar limpo. A temperatura mínima não ultrapassa 22ºC e a máxima 29ºC. Durante o domingo, não haverá muita probabilidade de chuva, com apenas 36% de chance.