PM recupera caminhão roubado com carga de doces estimada em R$ 47 mil reais; vídeo

Um caminhão roubado com carga de doces estimada em R$ 47 mil foi recuperado por agentes da Polícia Militar na Rua Carlos de Souza Fernandes, em Olinda, Nilópolis, na madrugada desta quinta-feira (14). Cinco criminosos foram presos durante ação.

Os agentes do 20º BPM (Mesquita) depararam com os suspeitos descarregando o material do veículo em um galpão, no momento da abordagem.





Na operação, um carro de modelo Gol prata foi apreendido, e dentro dele, havia uma chave para um segundo caminhão. Ele foi recuperado horas depois, em um depósito na Rua João Ferreira Pinto, 81, na Posse, Nova Iguaçu, junto a outros objetos que estavam no local. O caso foi encaminhado para a 57ª DP (Nilópolis).