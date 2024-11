Jovem é esfaqueado por homem em situação de rua no Centro de Niterói

O ataque, que não teve motivação de roubo, deixou a vítima com ferimentos graves no pescoço e nas mãos, enquanto tentava se defender - Foto: Divulgação

Um jovem estagiário, de 17 anos, que não teve a identidade revelada, foi esfaqueado na última sexta-feira (8), por um homem em situação de rua na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no centro de Niterói, por volta das 22h.

O rapaz voltava do trabalho, um estágio em um restaurante no bairro Icaraí, quando foi atacado por por um homem, visivelmente sob o efeito de entorpecentes, ao retornar para casa.

O ataque, que não teve motivação de roubo, deixou a vítima com ferimentos graves no pescoço e nas mãos, enquanto tentava se defender. Segundo os médicos que prestaram o primeiro atendimento, os golpes passaram a apenas um centímetro de uma artéria, o que poderia ter resultado em um desfecho ainda mais trágico.

Em nota, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Leste Fluminense-RJ) manifestou seu pesar e indignação diante do ataque violento que vitimou o jovem estagiário de um de seus restaurantes associados.

"A Abrasel Leste Fluminense-RJ reitera a necessidade urgente de que as autoridades públicas de todas as esferas priorizem efetivamente a segurança da população. É essencial que políticas públicas sejam implementadas com agilidade e produzam resultados concretos para assegurar a integridade de cada cidadão, especialmente em áreas onde tais episódios são recorrentes.

Apelamos por uma resposta imediata das autoridades para proteger não apenas os trabalhadores, mas todos os que transitam por nossas cidades, e reforçamos ainda a importância de um olhar atento e responsável na elaboração de políticas públicas que abordem e resolvam de forma eficaz a situação das pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua. A Abrasel Leste Fluminense-RJ acompanha o desenrolar do inquérito e espera que as providências necessárias sejam tomadas para que a justiça seja feita".

O caso foi registrado na delegacia e está sob investigação. A Polícia Militar foi contactada a respeito do reforço da segurança no local, mas ainda não enviou resposta.