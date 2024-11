Jovem de 21 anos leva tiro no pescoço no Barreto, em Niterói

Um homem, de 21 anos, foi baleado na noite da última quarta-feira (13), na Rua Benjamim Constant, no Barreto, em Niterói. A polícia investiga se a ação aconteceu durante uma tentativa de assalto, mas destaca que a vítima possui passagem pela polícia.

De acordo com militares do 12°BPM (Niterói), que estavam em patrulhamento pela região, populares comunicaram a ação criminosa. Os PMs encontraram a vítima ferida, com um tiro no pescoço, ainda dentro do veículo BYD Dolphi.

Leia também:

Explosões e morte colocam Brasília em alerta

Jovem é esfaqueado por homem em situação de rua no Centro de Niterói

O jovem foi socorrido para o Hospital Azevedo Lima, no Fonseca, onde permanece internado e seu estado de saúde é grave.



O caso foi registrado como latrocínio tentado e está sendo investigado por agentes da 78°DP (Fonseca).

Minutos antes da vítima ser baleada, moradores da região comentaram na internet que dois homens, em uma motocicleta, estariam cometendo roubos no bairro.